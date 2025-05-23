По словам обозревателя, Россия и Китай располагают современными радиолокационными станциями, способными обнаруживать американские стелс-самолёты, такие как истребители F-35 Lightning II и подобные. В статье упоминается сбитый в 1999 году во время военной операции в Югославии самолёт F-117 Nighthawk, который, как сообщается, был обнаружен с помощью советской зенитной системы и УКВ-радара.

Россия делает упор на УКВ-радары из-за их эффективности в обнаружении малозаметных самолётов. Такие системы, как российские комплексы «Небо-М» и «Резонанс-Н», способны обнаружить F-35. Китай также разрабатывает аналогичные системы на базе УКВ-радаров, например комплекс JY-27A. Работая на определённых частотах, эти радары используют резонанс, что потенциально делает стелс-самолёты видимыми для этих передовых радарных систем.

«УКВ-радары работают на частотах от 30 до 300 мегагерц, на длинах волн от 3 до 32 футов. На этих частотах "размер самолёта близок к длине волны, что вызывает явление резонанса". Другими словами, российские ЗРК теоретически могут обнаружить F-35», — сказано в материале.