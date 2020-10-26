В США признали "впечатляющим" вооружение российской подлодки

Подобный тип подлодок принято называть “черными дырами” из-за их низкой малошумности, передает слова издания Лента.ру. При этом специалисты также напомнили, что их чаще всего используют для операций на мелководье и в районе прибрежных вод. Бывают случаи, когда “черные дыры” применяются и при ведении противолодочной войны.

В The National Interest подметили и то, что субмарины проекта 636 “Варшавянка” оснащаются крайне продвинутым вооружением, таким как ракетный комплекс “Калибр-ПЛ” или 533-миллиметровыми торпедами. При этом, напомним, что Военно-морской флот России заполучил Б-603 “Волхов” на днях - 24 октября 2020 года.