Наука и технологии
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В США признали "впечатляющим" вооружение российской подлодки
Которое еще и поступило на вооружение лишь на днях
В американском журнале The National Interest появился свежий материал, в котором журналисты признали "впечатляющим" вооружение российской подлодки Б-603 “Волхов” проекта 636 “Варшавянка”.
Подобный тип подлодок принято называть “черными дырами” из-за их низкой малошумности, передает слова издания Лента.ру. При этом специалисты также напомнили, что их чаще всего используют для операций на мелководье и в районе прибрежных вод. Бывают случаи, когда “черные дыры” применяются и при ведении противолодочной войны.
В The National Interest подметили и то, что субмарины проекта 636 “Варшавянка” оснащаются крайне продвинутым вооружением, таким как ракетный комплекс “Калибр-ПЛ” или 533-миллиметровыми торпедами. При этом, напомним, что Военно-морской флот России заполучил Б-603 “Волхов” на днях - 24 октября 2020 года.