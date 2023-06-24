22:58, 24 июня 2023
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В США признались, что для управления некоторыми субмаринами используются такие же контроллеры, как и на затонувшем батискафе «Титан»Из-за дешевизны
В США признались, что для управления некоторыми подлодками используются игровые контроллеры, которым управлялся и затонувший батискаф «Титан».
По словам капитана второго ранга Рида Кеппа, джойстики используются по двум основным причинам: молодым морякам, приходящим на службу, легче сориентироваться в управлении субмариной за счёт их опыта в видеоиграх, также колоссальная разница в стоимости.
Например, цена панели управления подлодкой, разработанной компанией Lockheed Martin, составляет $38 тысяч, а контроллер стоит в среднем $30.
Отмечается, что игровые джойстики стали использоваться в американских подлодках с 2018 года.