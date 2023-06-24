В США признались, что для управления некоторыми субмаринами используются такие же контроллеры, как и на затонувшем батискафе «Титан»

По словам капитана второго ранга Рида Кеппа, джойстики используются по двум основным причинам: молодым морякам, приходящим на службу, легче сориентироваться в управлении субмариной за счёт их опыта в видеоиграх, также колоссальная разница в стоимости.

Например, цена панели управления подлодкой, разработанной компанией Lockheed Martin, составляет $38 тысяч, а контроллер стоит в среднем $30.

Отмечается, что игровые джойстики стали использоваться в американских подлодках с 2018 года.