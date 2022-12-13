В США признались, что тренируются на копиях российских броневиков

21:23, 13 декабря 2022
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В США признались, что тренируются на копиях российских броневиковВ частности, на имитаторах БТР-87 и бронемашин «Тигр»
В США 11-й бронекавалерийский полк в рамках учений, проводившихся с 30 ноября по 13 декабря в Форт-Ирвине, отрабатывал действия с примененем имитаторов российской бронетехники.
Фото: Thedrive.com
В частности, в распоряжении американской армии есть имитаторы бронетранспортёра БТР-87 (для этих целей используются модифицированные армейские машины серии Stryker) и бронеавтомобиля «Тигр» (бронеавтомобили типа Humvee).
Также известно, что у некоторых частей армии США в наличии копии российских Т-90 и Т-72. При их изготовлении используются лёгкие каркасы из тканевых покрытий и надувных элементов.