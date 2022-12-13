В США признались, что тренируются на копиях российских броневиков

В частности, в распоряжении американской армии есть имитаторы бронетранспортёра БТР-87 (для этих целей используются модифицированные армейские машины серии Stryker) и бронеавтомобиля «Тигр» (бронеавтомобили типа Humvee).

Также известно, что у некоторых частей армии США в наличии копии российских Т-90 и Т-72. При их изготовлении используются лёгкие каркасы из тканевых покрытий и надувных элементов.