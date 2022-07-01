В США призвали обратить внимание на возможную коррупцию в NASA

По его словам, наиболее уязвимым элементом американской программы Constellation в этом плане была разработка в 2000-х годах тяжёлого носителя Ares I. Так, активное участие в его проектировании принимал американский астронавт в отставке Скотт Горовиц.

Причём разработкой Ares I занималась Alliant Techsystems — та самая компания, которая получила контракт вскоре после перехода Горовица из неё в NASA.

Симберг уверен, что «вращающуюся дверь» в лице Горовица необходимо расследовать не только силами генерального инспектора, но также и силами журналистов. Специалист считает, что здесь вполне могла иметь место коррупционная схема.