В США призвали расследовать схемы Трампа с мемкоинами

Организация обвинила Трампа в нарушении закона посредством получения подарков на посту президента через мемкоины, и запросила официальное расследование в отношении мемкоина Official Trump (TRUMP), а также потребовала выяснить, могут ли иностранные государственные деятели покупать этот токен.

Public Citizen ссылается на доклад Исследовательской службы Конгресса, в котором указано, что президент может принимать подарки от широкой общественности, включая «запрещённые источники», если они не являются обменом на официальные действия. Public Citizen утверждает, что Трамп нарушил этот закон, продолжая использовать свою соцсеть Truth Social в качестве президента и призывая своих сторонников покупать мемкоин.

«Похоже, что Трамп просит деньги не в обмен на инвестиции или материальный продукт [...], а в обмен на ничто — то есть просит о подарке, который принесёт ему личную выгоду», — заявил представитель Public Citizen.