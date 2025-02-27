В США призвали расследовать требование Британии к Apple о «бэкдоре»

Габбард направила письмо двум конгрессменам, ранее выразившим возражения против этого требования. В нем она подчеркнула, что создание такого доступа нарушит права на конфиденциальность и создаст угрозу кибератак со стороны недружественных стран.

Apple отказалась выполнять требование Великобритании и вместо этого отключила в стране функцию Advanced Data Protection, которая обеспечивала сквозное шифрование облачного хранилища, резервных копий устройств и таких приложений, как «Заметки».

Габбард также заявила, что не была заранее уведомлена об этом решении ни со стороны Apple, ни со стороны британского правительства. Она поручила ведущим американским разведывательным агентствам, включая ЦРУ, АНБ и ФБР, проанализировать ситуацию. Кроме того, юристы готовят правовое заключение по поводу возможных последствий требований Великобритании.