В США призвали узаконить одну из криптовалют после запуска PayPal своих активов

В США призвали узаконить одну из криптовалют после запуска PayPal своих активовЧтобы влиять на мировую финансовую систему
Председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Патрик Т. МакГенри призвал срочно узаконить стейблкоины — криптовалюты, по стоимости привязанные к какой-либо фиатной валюте — обычным доллару или евро.
Призыв политика продиктован запуском собственной криптовалюты американской «платёжной системой 21-го века» PayPal; это PYUSD, привязанная к доллару. МакГенри убеждён, что прогресс не стоит на месте и отказываться от цифровых активов, таких как стейблкоины, нельзя. PayPal пыталась узаконить собственный стейблкоин ещё в 2021 году, но из-за жёсткой регуляторной политики США в сфере криптовалют у платёжной системы ничего не получилось.
В конце июля Комитет по финансовым услугам Палаты представителей выдвинул Закон о прозрачности платежей стейблкоинов, одним из соавторов которого является МакГенри. Законодатели призвали принять закон, в том числе потому, что США должны возглавить финансовую систему не только 21-го века, но и будущего. А для этого как раз можно использовать стейблкоины при условии, что они будут созданы в рамках определённой нормативно-правовой базы.