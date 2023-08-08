В США призвали узаконить одну из криптовалют после запуска PayPal своих активов

Призыв политика продиктован запуском собственной криптовалюты американской «платёжной системой 21-го века» PayPal; это PYUSD, привязанная к доллару. МакГенри убеждён, что прогресс не стоит на месте и отказываться от цифровых активов, таких как стейблкоины, нельзя. PayPal пыталась узаконить собственный стейблкоин ещё в 2021 году, но из-за жёсткой регуляторной политики США в сфере криптовалют у платёжной системы ничего не получилось.

В конце июля Комитет по финансовым услугам Палаты представителей выдвинул Закон о прозрачности платежей стейблкоинов, одним из соавторов которого является МакГенри. Законодатели призвали принять закон, в том числе потому, что США должны возглавить финансовую систему не только 21-го века, но и будущего. А для этого как раз можно использовать стейблкоины при условии, что они будут созданы в рамках определённой нормативно-правовой базы.