В США призвали ввести ещё больше антикитайских санкций для борьбы с Huawei

В письме указано, что благодаря множеству небольших китайских производителей полупроводников, прикрывающихся поставками продукции на внутренний рынок, компании Huawei удаётся обходить американские санкции.

Согласно письму, Huawei использует такие фирмы в качестве прикрытия для приобретения оборудования для производства полупроводников. И благодаря этому может создать разветвлённую сеть «подпольных полупроводниковых предприятий, используемых для обхода американского законодательства».

«Мы обращаемся к вашему агентству с просьбой принять срочные меры в связи с быстрым наращиванием компанией Huawei мощностей по производству полупроводников и попытками Huawei скрыть свою причастность к этим мощностям в рамках усилий компании обойти ограничения, введённые вашим агентством», — сказано в письме за авторством председателя Спецкомитета Джона Муленаара и члена комитета Раджоя Кришнамоорти.