Наука и технологии
Опубликовано 26 октября 2024, 21:45
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В США призвали ввести ещё больше антикитайских санкций для борьбы с Huawei

Компания успешно обходит санкции
На сайте специального комитета Палаты представителей по делам Коммунистической партии Китая Конгресса США появилось письмо главе Минторговли Штатов Джине Раймондо. Конгресс призывает Минторговли ввести дополнительные санкции против ряда полупроводниковых предприятий Китая.
В США призвали ввести ещё больше антикитайских санкций для борьбы с Huawei

© Huawei

В письме указано, что благодаря множеству небольших китайских производителей полупроводников, прикрывающихся поставками продукции на внутренний рынок, компании Huawei удаётся обходить американские санкции.

Согласно письму, Huawei использует такие фирмы в качестве прикрытия для приобретения оборудования для производства полупроводников. И благодаря этому может создать разветвлённую сеть «подпольных полупроводниковых предприятий, используемых для обхода американского законодательства».

«Мы обращаемся к вашему агентству с просьбой принять срочные меры в связи с быстрым наращиванием компанией Huawei мощностей по производству полупроводников и попытками Huawei скрыть свою причастность к этим мощностям в рамках усилий компании обойти ограничения, введённые вашим агентством», — сказано в письме за авторством председателя Спецкомитета Джона Муленаара и члена комитета Раджоя Кришнамоорти.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
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