В США продолжили производство смертоносных пассажирских самолетов

По данным издания, еще в ноябре 2018 года специалисты управления разработали и представили итоговый доклад, в котором очень подробно рассказывается о имеющихся в лайнерах этой модели неполадках. Документ был подготовлен после катастрофы в Индонезии, в результате которой погибло 189 человек. Что интересно, аналитики уже тогда отметили возможность новых катастрофах и спрогнозировали аварии каждые два-три года из-за недоработок в системе автоматического управления самолета. Но несмотря на это, компания-производитель не сняла с производства Boeing 737 MAX, а многие авиакомпании мира все еще продолжают использовать лайнер для пассажирских авиаперелетов.

Напомним, что только за последние полгода в мире было зафиксировано целых две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX 8, причем в обоих случаях самолеты упали практически сразу после взлета.