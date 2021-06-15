В США произошло массовое прививание просроченной вакциной от COVID-19

По данным New York Post, всего оператор пункта вакцинации на Таймс-сквер Дэвид Савицкий отправил сообщения об инциденте 899 пациентам. Он сообщил, что лекарство слишком долго хранилось в морозильной камере.

Савицкий отметил, что случившееся вряд ли негативно повлияет на здоровье людей. Просто введённая вакцина может не сработать — в связи с этим врач посоветовал «пострадавшим» вакцинироваться повторно.

Напомним, что ранее стало известно о вероятном браке примерно 70 млн доз вакцины от коронавируса Janssen. Это те самые вакцины, которые были произведены на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, штат Мэриленд.