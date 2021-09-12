В США произошло массовое заражение горилл COVID-19

Инцидент произошёл в зоопарке Атланты. Там у 13 горилл обнаружились такие симптомы как насморк, лёгкий кашель и потеря аппетита. Дальнейший анализ показал, что животные заболели новой коронавирусной инфекцией, сообщает The Guardian.

В издании отмечают, что источником заражения может быть смотритель, который всё же носил защитный костюм и не проявлял симптомов.

Прямо сейчас сотрудники зоопарка всячески отслеживают состояние здоровья приматов. Особое внимание они уделяют 60-летнему самцу Оззи, так как он находится в «группе риска».

После того, как животные выздоровеют, их планируют привить специальной вакциной — Zoetis.