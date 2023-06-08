В США прокомментировали иски к криптобиржам

В течение суток SEC подала в суд сразу на две криптобиржи: крупнейшую в мире Binance и персонально на директора компании, а также на крупнейшую в США биржу Coinbase. В обоих случаях основа обвинения — нарушение законодательства о ценных бумагах. Но иски отличаются: в случае с Binance обвинение настаивает на отмывании денег, Coinbase обвиняется в отсутствии лицензии брокера, из-за чего государство недополучило налоги.

Но, как считает обозреватель издания Dnyuz, за юридическими тонкостями кроется более важный момент. SEC провела черту между криптоиндустрией и долларом. Генслер назвал криптовалюты «дикостью» и «Диким Западом», и всё время демонстрирует их бессмысленность.

Как отмечается, такой судьбоносный шаг госрегулятора под руководством Гэри Генслера готовился уже давно. С тех пор как биткоин начал набирать популярность, федеральное правительство предлагало разрозненные рекомендации от различных агентств. И в итоге Генслер прямо заявил: или цифровые активы, или доллар. При этом он убеждён, что доллар — исчерпывающий и универсальный актив, поэтому криптовалюты не нужны. И теперь, если держатель цифрового актива не регистрирует его как ценные бумаги, в отношении пользователя применяются жёсткие ограничения.