В США прокомментировали попадание ракеты Storm Shadow трофеем к российским военным

По словам обозревателей, для российских военных ракета Storm Shadow — источник ценной разведывательной информации. Ракета попала к россиянам с боевой частью, почти полностью целой задней частью корпуса.

Российским военным важно изучить конструкцию ракеты, обеспечивающую малозаметность боеприпаса. Storm Shadow оснащена инерциальной системой наведения с коррекцией по GPS; на финальной стадии полёта боеприпас использует инфракрасную головку самонаведения с автоматическим распознаванием цели. Перед пуском в память ракеты загружаются изображения цели, которые система сопоставляет с объектом. Как раз изучение ГСН, бортовой электроники и ПО ракеты позволит найти слабые места.

«Материалы, использованные при её изготовлении, и применяемые в ней конструктивные решения представляли бы интерес, равно как и конструкция её боеголовки. Её двигатель, вероятно, также будет исследован на предмет общей разведывательной ценности, но наибольший интерес будет представлять её электроника, и в первую очередь система наведения», — пишет The Drive.