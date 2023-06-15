В США прокомментировали потерю Украиной немецких танков Leopard 2 и американских броневиков M2 Bradley

По словам Ньюдика, на видеороликах он заметил по крайней мере одну машину с работающим двигателем, что говорит о недавнем оставлении техники украинскими военными. И если это так, то налицо неудачная контратака ВСУ. К тому же вся техника повреждена, поскольку зашла на минное поле, что также говорит в пользу неуспешной контратаки.

Обозреватель отметил, что для российских специалистов особую ценность могут представлять найденные в танке и броневиках радиостанции и документы. Не меньший интерес могут представлять возможности прицелов.