В США прокомментировали потерю Украиной немецких танков Leopard 2 и американских броневиков M2 Bradley

В США прокомментировали потерю Украиной немецких танков Leopard 2 и американских броневиков M2 BradleyРОссийских военных могут заинтересовать документы, функционал прицелов и радиостанции
Обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик оценил видеоролики Министерства обороны России с оставленной ВСУ бронетехникой. На видео обозреватель обнаружил как минимум четыре БМП M2 Bradley и один танк Leopard 2.
По словам Ньюдика, на видеороликах он заметил по крайней мере одну машину с работающим двигателем, что говорит о недавнем оставлении техники украинскими военными. И если это так, то налицо неудачная контратака ВСУ. К тому же вся техника повреждена, поскольку зашла на минное поле, что также говорит в пользу неуспешной контратаки.
Обозреватель отметил, что для российских специалистов особую ценность могут представлять найденные в танке и броневиках радиостанции и документы. Не меньший интерес могут представлять возможности прицелов.