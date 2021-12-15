В США прокомментировали возможность появления российских ракет в Европе

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В США прокомментировали возможность появления российских ракет в ЕвропеОтветить на непростую тему взялась пресс-секретарь Белого дома Псаки
В последнее время в сети часто всплывают разговоры об обострении отношений между Россией и Украиной. На фоне этого представители США даже взялись комментировать возможность размещение боевых ракет РФ на территории Евросоюза.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в Соединённых Штатах считают, что сейчас «не время для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе». Связано это с тем, что подобный манёвр противоречит принципам деэскалации и дипломатии.
НАТО — оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров. Мы говорили о важности деэскалации и дипломатии. Сейчас не время для шагов в противоположном направлении.
Отметим, что ранее представитель Белого дома также заявляла о продолжении консультаций США с Евросоюзом по вопросам определения формата контактов с Россией и дальнейших действий для разрешения напряженности вокруг Украины.
Источник: РИА Новости