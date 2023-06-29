В США прокомментировали запуск иностранных спутников на российской ракете «Союз»

По логике американской стороны, «в норме» этих запусков не могло быть в силу санкций. На российском космодроме были запущены три иностранных спутника, один из которых белорусский.

Один из спутников, PHI-Demo, был собран в Объединённых Арабских Эмиратах. Аппарат оснащён оборудованием люксембургской компании OQ Technology и экспериментальным двигателем британской SteamJet Space Systems. Компания Angkasa-X, которая причастна к запуску спутника формата CubeSat, финансируется малазийским бизнес-инкубатором Greenpro Capital со штаб-квартирой, расположенной в Куала-Лумпуре, и регистрацией в штате Невада.

Всё это вызвало удивление американцев. Как отметил Генри, у двух спутников, кроме белорусского, «есть коммерческие элементы, связанные с Западом».