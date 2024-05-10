В США прошел тест вооруженных робопсов

Улучшенная модель Quadruped Unmanned Ground Vehicle (Q-UGV) оснащена стрелковым оружием от Onyx Industries.

Роботы укомплектованы системой Onyx SENTRY (RWS), которая использует передовые технологии цифровой визуализации с поддержкой искусственного интеллекта. Она способна автоматически обнаруживать и отслеживать движущиеся объекты и людей, передавая данные оператору, находящемуся в любой точке мира.

Способность к автономной работе делает эти роботизированные системы особенно перспективными для использования в военных и охранно-патрульных задачах.

Не так давно, в апреле 2024 года, был анонсирован еще один робопес, Unitree Go2, оснащенный огнеметом. Эта модель также доступна для покупки широкой публике, что подчеркивает быстрое развитие и коммерциализацию таких технологий.

Отметим, что Onyx Industries представила демонстрационное видео, на котором видно, как робопес Q-UGV демонстрирует свои возможности: