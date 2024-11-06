В США протестировали межконтинентальную ракету Minuteman III

Опубликовано 06 ноября 2024, 18:311 мин.
В США протестировали межконтинентальную ракету Minuteman IIIЭто устаревшая ракета, принятая на вооружение в 1070-х
Пресс-служба военной базы Ванденберг в США сообщила о тестовом запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования Minuteman III, принятой на вооружение в 1970-х годах.
МБР была запущена без снаряжения. Запуск осуществила совместная группа лётчиков ВВС и ВМС США.
Возможно, этот запуск — подготовка или промежуточные работы по замене устаревшей Minuteman III на трёхступенчатую МБР Sentinel. Эти ракеты начнут поступать на вооружение США около 2030 года, а полное обновление арсенала должно завершиться к 2038-му.
«Совместная группа лётчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III», — сказано в сообщении базы Ванденберг.