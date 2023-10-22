В США протестировали ракетный двигатель с деталями из 3D-принтера при 3000 °C

Этот прорыв открывает новые горизонты в области космических исследований, позволяя существенно снизить стоимость производства двигателей и их вес.

Сопло ракетного двигателя — это критически важный компонент, который подвергается воздействию экстремальных температур и давления во время работы.

Традиционные методы его производства требуют сложных технологических процессов и тысяч компонентов. Новый метод, предложенный NASA, позволяет упростить процесс и сделать его более экономичным.

Для создания сопла на 3D-принтере, космического агентство разработало специальный алюминиевый сплав, пригодный для аддитивного производства и способный выдерживать экстремальные условия работы ракетного двигателя.

В ходе тестирования, сопло было подвергнуто воздействию температур около 3300 °C в течение 10 минут.

Применение 3D-печати позволяет производить сопло как единое целое, что упрощает процесс производства, снижает его стоимость и вес. Это особенно важно для космических миссий, где каждый килограмм имеет значение.