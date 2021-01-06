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В США протестируют запуск ракет в космос при помощи «катапульты» уже в 2021 году
Не батуты Рогозина, конечно, но тоже неплохо
В сети появилась информация, согласно которой запуск ракет в космос при помощи «катапульты» компанией SpinLaunch планируется уже на 2021 год. Об этом сообщил ранее в прошлом месяце Скотт Маклафлин, исполняющий обязанности исполнительного директора космодрома «Америка».
Представители небольшого стартапа отмечают, что их методика может сильно удешевить запуск небольших космических ракет, пишет SpaceNews. При этом уже сейчас SpinLaunch вовсю строит огромную центрифугу, с помощью которой и планирует разгонять аппараты до скорости, равной примерно 5 махам. Этого должно хватить, чтобы запустить в космос ракету-носитель размером с легковой автомобиль.
Ожидается, что в рамках ближайших тестирований космический аппарат сможет подняться на высоту около 100 км. Что же касательно бюджета проекта, то на реализацию поставленных целей компания намерена потратить примерно 46 млн долларов в ближайшие 10 лет. Эти деньги будут потрачены в том числе и на расширение инфраструктуры космодрома.