В США протестируют запуск ракет в космос при помощи «катапульты» уже в 2021 году

Представители небольшого стартапа отмечают, что их методика может сильно удешевить запуск небольших космических ракет, пишет SpaceNews. При этом уже сейчас SpinLaunch вовсю строит огромную центрифугу, с помощью которой и планирует разгонять аппараты до скорости, равной примерно 5 махам. Этого должно хватить, чтобы запустить в космос ракету-носитель размером с легковой автомобиль.