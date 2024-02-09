В США против материнской компании соцсети TikTok потребовали ввести санкции

Опубликовано 09 февраля 2024, 00:49
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В США против материнской компании соцсети TikTok потребовали ввести санкцииЧтобы не подпускать к американскому ПО
В США 15 конгрессменов во главе с республиканцем Дэном Креншоу и демократом Джошем Готтхаймером потребовали от министра торговли Джины Раймондо внести ByteDance, материнскую компанию соцсети TikTok, в «Список организаций», подлежащих строгому экспортному контролю или в отношении которых необходимо ужесточение санкционной политики.
Законодатели требуют от минторговли Штатов ввести в отношении китайской компании столь жёсткие меры для недопущения её к американскому ПО во избежание компрометации инфраструктуры и критических уязвимостей.
По мысли законодателей, на данный момент ByteDance имеет беспрепятственный доступ к американскому софту. Такое заявление прозвучало в силу вызова представителя TikTok на заседание профильного Комитета, но это ни к чему не привело.