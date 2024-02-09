В США против материнской компании соцсети TikTok потребовали ввести санкции

Законодатели требуют от минторговли Штатов ввести в отношении китайской компании столь жёсткие меры для недопущения её к американскому ПО во избежание компрометации инфраструктуры и критических уязвимостей.

По мысли законодателей, на данный момент ByteDance имеет беспрепятственный доступ к американскому софту. Такое заявление прозвучало в силу вызова представителя TikTok на заседание профильного Комитета, но это ни к чему не привело.