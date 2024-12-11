Опубликовано 11 декабря 2024, 12:451 мин.
В США противоракетный комплекс THAAD назвали единственным оружием против «Орешника»Но у них его очень мало
Обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт назвал единственное оружие, которое способно противостоять российскому «Орешнику». По словам Вайхерта, это американский комплекс противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
Вайхерт подчеркнул, что THAAD — единственный американский ракетный комплекс, способный перехватывать гиперзвуковые цели, включая «Орешник». Однако у США в силу ряда причин вряд ли наберётся адекватное число таких систем.
«Конечно, Соединённые Штаты и их союзники располагают лишь горсткой этих важных систем, и из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и неразберихи в оборонно-промышленной базе мало шансов на то, что THAAD когда-либо будет испытан против российского гиперзвукового оружия», — отметил обозреватель.