В США противоракетный комплекс THAAD назвали единственным оружием против «Орешника»

Вайхерт подчеркнул, что THAAD — единственный американский ракетный комплекс, способный перехватывать гиперзвуковые цели, включая «Орешник». Однако у США в силу ряда причин вряд ли наберётся адекватное число таких систем.

«Конечно, Соединённые Штаты и их союзники располагают лишь горсткой этих важных систем, и из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и неразберихи в оборонно-промышленной базе мало шансов на то, что THAAD когда-либо будет испытан против российского гиперзвукового оружия», — отметил обозреватель.