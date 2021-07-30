В США провалилась вторая попытка запустить гиперзвуковую ракету нового поколения ARRW

Сообщается, что на этот раз ракета всё же смогла отстыковаться от подвески бомбардировщика B-52. Правда, по итогу двигатель боевой единицы всё же не запустился, пишет N+1.

Стоит отметить, что разработкой ARRW занимается компания Lockheed Martin. Создание гиперзвуковой ракеты стартовало в 2018 году, а уже в феврале прошлого года корпорация защитила проект боеприпаса. При этом до сих пор неизвестны технические характеристики ARRW.

Компания-разработчик лишь рассказала, что ракета имеет твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок.

Напомним, что первые лётные испытания ARRW также закончились неудачей. Тогда ракета так и не стартовала, оставшись висеть под крылом самолёта.