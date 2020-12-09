В США проведут допрос Intel и NVIDIA по делу притеснения мусульман в Китае

По данным издания Reuters, именно эти две компании предоставляют «железо», с помощью которого китайские власти следят за одним из районов Китая, населённого уйгурами. Представителей данной национальности, по мнению США, и притесняет правительство Китая.

Сразу два американских конгрессмена обратились с запросами к Intel и NVIDIA. Через этот документ политики намерены выяснить у техногигантов, знали ли они об использовании их продуктов для создания системы слежения за гражданами. Сенаторы также желают знать, какие меры предприняли обе компании для предотвращения подобного использования своих компонентов.