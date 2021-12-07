В США проведут испытания универсального радара для отслеживания гиперзвуковых и других ракет

Радар подготовлен к испытаниям, которые начнутся в ближайшее время на Аляске. По сообщениям пресс-службы Пентагона, благодаря радару будет обеспечена беспрецедентная оборона США.

«Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединённые Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет», — сообщил директор Агентства по противоракетной обороне Министерства обороны США вице-адмирал Джон Хилл.