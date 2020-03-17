В США проведут проверку крупнейших технологических компаний в связи с возможным нарушением патентов

Что интересно, жалоба была подана еще в феврале, ирландским патентным троллем Neodron. Учитывая тот факт, что это не первый случай, когда он обвиняет столь крупные технологические фирмы, американская комиссия уже решила уточнить, что решение провести расследование ни в коем случае не означает, что в дальнейшем техногигантов обязательно будет ждать какое-либо наказание.

Напомним, что одним из самых свежих примеров иска, поданного ирландским патентным троллем, является иск, поданный месяц назад в отношении Apple. Что же касательно даты завершения нового расследования, то она будет определена уже в течение ближайших 45 дней.