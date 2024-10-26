В США проведут расследование цензуры Google: компанию в обвиняют в предвзятости

Бэйли заявил, что всесторонне проверит Google по части функционала поисковой системы из-за цензурирования «консервативных речей», в чём техногиганта неоднократно обвиняли республиканцы и сторонники Трампа. И сам Трамп пообещал преследовать Google в случае своей победы.

Сторонники Трампа подчёркивают, что в поиске Google при запросах о нём и республиканцах выводятся только «плохие истории», тогда как о Харрис поиск предлагает только «обеляющий» контент.

«Я начинаю расследование в отношении Google — крупнейшей поисковой системы в Америке — за цензуру консервативных высказываний во время самых важных выборов в истории нашей страны», — заявил генпрокурор Миссури в ходе пресс-брифинга.