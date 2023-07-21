В США провели испытания безэкипажной пусковой установки

Дистанционно управляемая пусковая установка построена на колёсном шасси бронеавтомобиля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). ROGUE несёт две ракеты NSM с дальностью пуска до 185 км.

Как отмечается, полноценная эксплуатация комплекса NMESIS начнётся в 4 квартале 2023 года.