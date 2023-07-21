В США провели испытания безэкипажной пусковой установки

22:27, 21 июля 2023
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В США провели испытания безэкипажной пусковой установкиВходящей в корабельную систему перехвата
Корпус Морской пехоты США провёл первые за два года испытания крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) с безэкипажной наземной машины для экспедиционных стрельб (ROGUE Fires), которая является составляющей корабельной системы перехвата Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS).
Дистанционно управляемая пусковая установка построена на колёсном шасси бронеавтомобиля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). ROGUE несёт две ракеты NSM с дальностью пуска до 185 км.
Как отмечается, полноценная эксплуатация комплекса NMESIS начнётся в 4 квартале 2023 года.