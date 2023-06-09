Наука и технологии
01:32, 09 июня 2023
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В США провели огневые испытания ракеты Vulcan Centaur

Двигатели для носителя производит Blue Origin

Американская космическая компания United Launch Alliance (ULA) провела первые статистические огневые испытания космической ракеты-носителя Vulcan Centaur.

В ходе тестирования были запущены два двигателя BE-4 первой ступени Vulcan Centaur. Производителем двигателей является Blue Origin.

Как отмечается, статические испытания предшествует пуску носителя. И весь процесс прошёл штатно.

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