В США провели огневые испытания ракеты Vulcan Centaur

01:32, 09 июня 2023
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В США провели огневые испытания ракеты Vulcan CentaurДвигатели для носителя производит Blue Origin
Американская космическая компания United Launch Alliance (ULA) провела первые статистические огневые испытания космической ракеты-носителя Vulcan Centaur.
В ходе тестирования были запущены два двигателя BE-4 первой ступени Vulcan Centaur. Производителем двигателей является Blue Origin.
Как отмечается, статические испытания предшествует пуску носителя. И весь процесс прошёл штатно.