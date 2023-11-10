В США провели первую в мире пересадку целого глаза

Этот прорыв в области офтальмологии открывает новые горизонты в лечении заболеваний и травм глаз.

Пациентом стал 46-летний ветеран Аарон Джеймс из Арканзаса, который получил серьезные травмы, включая повреждение левой стороны лица и глаза, в результате поражения электрическим током высокого напряжения.

Операция, продолжавшаяся 21 час, стала настоящим вызовом для медицинской науки.

Эдуардо Родригес, руководитель команды хирургов, поделился своими впечатлениями: «Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед». Он также отметил, что трансплантированный орган демонстрирует «удивительные признаки здоровости».

На данный момент остается неизвестным, сможет ли Джеймс восстановить зрение с помощью нового глаза. Однако, даже если зрение не вернется, эта операция открывает новые перспективы в лечении и восстановлении глазных функций.