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В США провели тестовый пуск ракеты с самолёта, созданного для гиперзвукового оружия
Следующий шаг — тестирование непосредственного гиперзвукового комплекса
В сети появилась информация о том, что американские военные всё же провели тестовый пуск ракеты со стратегического бомбардировщика В-1В Lancer. Именно его, согласно имеющимся данным, создавали для использования вместе с гиперзвуковым оружием США.
Снарядом для испытательного запуска послужила новая крылатая ракета AGM-158 JASSM, передаёт Defense News. Сам запуск состоялся с внешнего держателя стратегического бомбардировщика. По данным издания, теперь ВВС США смогут приступить к тестированию гиперзвукового комплекса, который и будет выступать в качестве основного снаряда для В-1В Lancer.
По словам подполковника Дэвида Хаггарда из Командования глобальных ударов ВВС США, после модернизации, боевые бомбардировщики смогут размещать на внешних пилонах от 6 до 12 ракет AGM-158 JASSM. Также ещё 24 таких ракеты смогут разместиться внутри самолета. разработанная американской корпорацией Lockheed Martin.