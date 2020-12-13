В США провели тестовый пуск ракеты с самолёта, созданного для гиперзвукового оружия

Снарядом для испытательного запуска послужила новая крылатая ракета AGM-158 JASSM, передаёт Defense News. Сам запуск состоялся с внешнего держателя стратегического бомбардировщика. По данным издания, теперь ВВС США смогут приступить к тестированию гиперзвукового комплекса, который и будет выступать в качестве основного снаряда для В-1В Lancer.

По словам подполковника Дэвида Хаггарда из Командования глобальных ударов ВВС США, после модернизации, боевые бомбардировщики смогут размещать на внешних пилонах от 6 до 12 ракет AGM-158 JASSM. Также ещё 24 таких ракеты смогут разместиться внутри самолета. разработанная американской корпорацией Lockheed Martin.