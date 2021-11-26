В США провели учения с участием модернизированных российских танков

Такая детализация техники обусловлена отработкой американскими военными противодействия условном противнику. Все машины имеют системы стабилизации и прицельные приспособления для ведения ночного боя. Для этого макеты также оборудовали лазерными имитаторами поражения, фиксирующими условное попадание.

Кроме танков на учениях используются макеты БМП-2, но о них сказано только то, что они построены на шасси американских броневиков М113.

Учения проходят на базе 11-й бронекавалерийской дивизии.