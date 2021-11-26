В США провели учения с участием модернизированных российских танков

Наука и технологии
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В США провели учения с участием модернизированных российских танковВсе модели с полной детализацией
В США на учениях используются детализированные макеты российских танков Т-72 и Т-80 с полной имитацией штатных орудий, вращающейся башней и современными прицелами.
Такая детализация техники обусловлена отработкой американскими военными противодействия условном противнику. Все машины имеют системы стабилизации и прицельные приспособления для ведения ночного боя. Для этого макеты также оборудовали лазерными имитаторами поражения, фиксирующими условное попадание.
Кроме танков на учениях используются макеты БМП-2, но о них сказано только то, что они построены на шасси американских броневиков М113.
Учения проходят на базе 11-й бронекавалерийской дивизии.
Источник: Российская газета