В США проверят Anker из-за обхода пошлин и угроз безопасности

В письме министру торговли США Ховарду Латнику Муленаар указал на случаи, когда продукция Anker позволяла получить доступ к видеопотокам без шифрования. Также в документе поднимается вопрос о прямых субсидиях компании и методах импорта, которые могут свидетельствовать о нарушении правил уплаты пошлин.

По данным письма, Anker обходила американские тарифные требования, перенаправляя поставки через страны Юго-Восточной Азии и применяя классификацию продукции других стран. Эти действия вызывают обеспокоенность по поводу честности торговли и возможного риска для пользователей.