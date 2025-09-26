В США проверят Anker из-за обхода пошлин и угроз безопасности

Опубликовано 26 сентября 2025, 19:381 мин.
В США проверят Anker из-за обхода пошлин и угроз безопасностиКомпания может нарушать торговые правила
В США инициировали проверку китайской компании Anker, известного производителя портативных зарядных устройств, из-за возможного обхода таможенных пошлин и рисков безопасности. Инициатором выступил конгрессмен Джон Муленаар, глава комитета по контролю за деятельностью Коммунистической партии Китая.
© Anker
В письме министру торговли США Ховарду Латнику Муленаар указал на случаи, когда продукция Anker позволяла получить доступ к видеопотокам без шифрования. Также в документе поднимается вопрос о прямых субсидиях компании и методах импорта, которые могут свидетельствовать о нарушении правил уплаты пошлин.
По данным письма, Anker обходила американские тарифные требования, перенаправляя поставки через страны Юго-Восточной Азии и применяя классификацию продукции других стран. Эти действия вызывают обеспокоенность по поводу честности торговли и возможного риска для пользователей.
Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак