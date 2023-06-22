В США психически больной водитель задавил людей и объяснил это мучениями со стороны Google

В США психически больной водитель задавил людей и объяснил это мучениями со стороны GoogleО чём свидетельствуют результаты обыска
Психически больной водитель, судя по всему, пытался протаранить штаб-квартиру Google на Манхэттене в Нью-Йорке. Но вместо этого выехал на тротуар, сбил трёх человек, а затем врезался в здание неподалёку.
Полиция города арестовала 34-летнего Джейсона Биттона, утверждавшего о мучениях, который причинял ему Google. Во время ареста он заявили об этом, а рядом с машиной полицейские обнаружили табличку с надписью «Google мучил меня» и канистру с бензином.
В профиле Биттона в одной из соцсетей сказано, что Google регулярно доставлял ему физические и психологические мучения, и писал он об этом на протяжении многих лет.
Водителю предъявлены обвинения по трём пунктам: попытка совершения нападения, попытка создания «безрассудной угрозы» и попытка «безответственного вождения».