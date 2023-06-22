В США психически больной водитель задавил людей и объяснил это мучениями со стороны Google

Полиция города арестовала 34-летнего Джейсона Биттона, утверждавшего о мучениях, который причинял ему Google. Во время ареста он заявили об этом, а рядом с машиной полицейские обнаружили табличку с надписью «Google мучил меня» и канистру с бензином.

В профиле Биттона в одной из соцсетей сказано, что Google регулярно доставлял ему физические и психологические мучения, и писал он об этом на протяжении многих лет.

Водителю предъявлены обвинения по трём пунктам: попытка совершения нападения, попытка создания «безрассудной угрозы» и попытка «безответственного вождения».