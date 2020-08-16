В США птица атаковала дрон правительства в воздухе

Известно, что дрон DJI Phantom 4 Advanced, атакованный белоголовым орланом, был необходим для сбора информации для картографии. В день инцидента беспилотник осуществлял полет порядка семи минут, после чего возникли помехи со связью. Так, пилот направил устройство обратно, заметив, что двигается он нетипичным образом. Далее же дрон и вовсе исчез с неба.

Очевидцы инцидента сообщили пилоту, что заметили, как орлан атаковал неопознанное ими устройство. Спустя несколько дней власти страны сообщили, что изучили полученные данные, сопоставив их с траекторией полета. Вводные данные позволили установить, что птицей был вырван пропеллер. Это и привело к падению дрона в озеро.