Наука и технологии
Сегодня 12:05
В США птица атаковала дрон правительства в воздухе
Впоследствии он упал в озеро
Необычный случай пропажи беспилотника произошел в США. Так, стало известно, что в Мичигане птица атаковала дрон правительства прямо в воздухе, что впоследствии привело к падению его в озеро.
Известно, что дрон DJI Phantom 4 Advanced, атакованный белоголовым орланом, был необходим для сбора информации для картографии. В день инцидента беспилотник осуществлял полет порядка семи минут, после чего возникли помехи со связью. Так, пилот направил устройство обратно, заметив, что двигается он нетипичным образом. Далее же дрон и вовсе исчез с неба.
Очевидцы инцидента сообщили пилоту, что заметили, как орлан атаковал неопознанное ими устройство. Спустя несколько дней власти страны сообщили, что изучили полученные данные, сопоставив их с траекторией полета. Вводные данные позволили установить, что птицей был вырван пропеллер. Это и привело к падению дрона в озеро.