В США работают над гелем-контрацептивом, заменяющим также виагру и лекарство от ВИЧ

Основная группа исследователей, занятая в проекте, представлена специалистами из Университета штата Северная Каролина под руководством профессора Ке Ченг, сообщает PubMed. Необычного эффекта в геле удалось добится путём «смешивания» в нём карбомера акриловой кислоты, противозачаточного госсипола, противовирусного препарата тенофовира и нитроглицерина. Последний стимулирует кровоток к гениталиям.

В результате проведённых экспериментов, учёные выяснили, что образец геля, содержащий всего лишь 10 микрограммов госсипола на миллилитр, способен уничтожать 100% сператозоидов свиней в течение 30 секунд. При этом гель оказался способен ингибировать лентивирусы, к которым в том числе относится и ВИЧ.