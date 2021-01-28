Наука и технологии
Сегодня 09:01
В США работают над гелем-контрацептивом, заменяющим также виагру и лекарство от ВИЧ
Его эффективность подтвердили лабораторные испытания
В сети появилась информация о необычной и явно интересной новинке, над которой работают американские специалисты. Прямо сейчас они занимаются созданием нетоксичного геля 3 в 1, представляющим из себя контрацептив, замен виагры и лекарство от ВИЧ.
Основная группа исследователей, занятая в проекте, представлена специалистами из Университета штата Северная Каролина под руководством профессора Ке Ченг, сообщает PubMed. Необычного эффекта в геле удалось добится путём «смешивания» в нём карбомера акриловой кислоты, противозачаточного госсипола, противовирусного препарата тенофовира и нитроглицерина. Последний стимулирует кровоток к гениталиям.
В результате проведённых экспериментов, учёные выяснили, что образец геля, содержащий всего лишь 10 микрограммов госсипола на миллилитр, способен уничтожать 100% сператозоидов свиней в течение 30 секунд. При этом гель оказался способен ингибировать лентивирусы, к которым в том числе относится и ВИЧ.