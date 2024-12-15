В США ракета Electron вывела на орбиту аппарат для изучения гиперзвука

Опубликовано 15 декабря 2024, 19:301 мин.
В США ракета Electron вывела на орбиту аппарат для изучения гиперзвукаЭто правительственная миссия
В США ракета-носитель Electron аэрокосмической и научно-исследовательской компании Rocket Lab вывела на низкую околоземную орбиту аппарат для тестирования гиперзвуковых систем.
© RocketLab / X
Носитель в качестве полезной нагрузки вывел на орбиту правительственную миссию по изучению гиперзвуковых систем Stonehenge. Ракета стартовала с космодрома NASA Уоллопс в Вирджинии 14 декабря в 04:00 по московскому времени.
Сообщается, что Electron — ракета, предназначенная для запуска малых спутников на низкую околоземную орбиту. Ракету используют, в том числе как суборбитальный испытательный стенд для исследований в сфере гиперзвуковых технологий.