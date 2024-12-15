В США ракета Electron вывела на орбиту аппарат для изучения гиперзвука

Носитель в качестве полезной нагрузки вывел на орбиту правительственную миссию по изучению гиперзвуковых систем Stonehenge. Ракета стартовала с космодрома NASA Уоллопс в Вирджинии 14 декабря в 04:00 по московскому времени.

Сообщается, что Electron — ракета, предназначенная для запуска малых спутников на низкую околоземную орбиту. Ракету используют, в том числе как суборбитальный испытательный стенд для исследований в сфере гиперзвуковых технологий.