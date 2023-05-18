В США ракетные комплексы Patriot назвали «магнитом» для российских ВКС и рассказали, что будет дальше

В США ракетные комплексы Patriot назвали «магнитом» для российских ВКС и рассказали, что будет дальшеЭффективность российских атак будет усиливаться
После удара ВКС России по противоракетным системам Patriot на Украине появились различные слухи о частичном повреждении или полном уничтожении этих комплексов. Объясняя слабые места этих зенитных систем, обозреватель портала The Drive Тайлер Роговэй выразил мнение, что США как разработчику Patriot, нужно готовиться к более точным и мощным атакам на эти системы со стороны России.
По словам обозревателя, Patriot стали буквально магнитом для ВКС России: радары комплексов «выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить». К тому же перемещение ЗРК для ухода с линии атаки занимает определённое время.
Patriot — сложные и в целом эффективные системы, но массированная атака, тем более такими ракетами, как «Кинжал», способна не только повредить их работу, но и уничтожить.
«ЗРК Patriot будет подвергаться всё более сложным и жестоким атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или её части были уничтожены. Такова природа конфликта, особенно против такого противника, как Россия, которая всё ещё обладает значительными возможностями и десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО», — подчеркнул Роговэй в своём материале.