В США раскритиковали французские бронеавтомобили для Украины из-за их слабой брони

Эту технику часто называют «колёсными танками», но правда в том, что это бронеавтомобили, от которых танки отличаются гусеничным шасси, крупнокалиберным орудием и противоснарядным бронированием. Французские броневики этим похвастаться не могут. Броня AMX-10RC может защитить только от пуль и осколков, но бесполезна при попадании танковых снарядов и противотанковых ракет.

AMX-10RC — шестиколёсные бронированные автомобили с нарезной 105 мм пушкой F2, могут поражать легкобронированную технику и пехоту, их можно применять против танков, но на определённом расстоянии, как правило, небольшом. В этом уязвимость машин.

Эти броневики оценил профессор Центра военных исследований Университета Южной Дании Оливье Шмитт. По его мнению, AMX-10RC, которая разработана в 1970-х, а с 1979 ставшая на вооружение французской армии, и созданная для разведки и огневой поддержки, является «немного странной» машиной.