В США раскритиковали новейшую российскую бронемашину

Экспертный анализ оружия провели в издании Army Recognition. По словам журналистов, “Басурманина” обладает откровенно слабой защищенностью, мобильностью и недостаточным противотанковым потенциалом. При этом также было отмечено, что в случае, если руководство решил установить дополнительную броню и новые ПТУР, то потраченные на это средства практически обесценят остаточную стоимость базовой машины БМП-1.

Свою оценку при этом дали и российские специалисты, отметившие, что программа модернизации БМП-1 может пройти в несколько этапов. Нечто подобное уже случалось с танком Т-72Б, который получал весь набор улучшений не одномоментно, а постепенно.