В США раскритиковали оружие, которое отправили Украине для «войны с Россией»

По мнению авторов издания, оружие, которое США отправляют, до конца не проверено. Эксперты перечисляют основные виды вооружения, о которых зачастую идёт речь при упоминании военного противостояния России и Украины.

В издании отметили, что ПТРК FGM-148 Javelin, который США передали Украине, редко использовался для реального уничтожения танков. В Германии находятся боевые машины Stryker Infantry Carrier Vehicle — Dragoon (ICV-D), вооружённые 30 мм автоматической пушкой для поражения легкобронированной техники. Но примечательно, что эти броневики никогда не участвовали в боевых действиях.

Также эксперты рассказали о лёгком армейском внедорожнике Infantry Squad Vehicle (ISV), который могут разместить в Польше. Эта машина до сих пор находится на этапе испытаний.

Причём, по мнению авторов издания, это проблема касается даже истребителей F-35. По их словам, эти самолёты воевали в Афганистане против «Исламского государства»*, а также Сирии и Ираке. Но в этом противостоянии у боевиков не было ПВО, а США действовали не против такого противника, как Россия, у которой есть современные системы ПВО и свои передовые истребители.

*Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.