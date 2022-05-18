В США раскритиковали российский ударный вертолёт Ка-52

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В США раскритиковали российский ударный вертолёт Ка-52Возможно, модифицированная версия аппарата лишится этих недостатков
В сети появился свежий материал, в котором активно критикуется российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52. Речь идёт о модели, которая может похвастаться нагруженностью тяжёлым вооружением.
По словам журналистов из The Drive, главной проблемой летательного аппарата является вибрация — она, якобы, способна привести к быстрому изнашиванию техники и создавать «неблагоприятную среду для переносимого оружия».
Часть экспертов считает, что связано это с разбалансировкой роторов. И проблема даже не столько в прямом влиянии дефекта на точность, сколько в значительном сокращении из-за этого срока службы оружия.
Напомним, что ранее пилот Ка-52 поделился секретом техники ухода от американского переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger. Именно её он применил в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.