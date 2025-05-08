В США раскритиковали Великобританию за требование к Apple создать бэкдор

Apple, которая неоднократно заявляла, что никогда не будет создавать бэкдоры в своих устройствах и сервисах, оспаривает это требование в британском суде. В ответ на указ британских властей компания сняла функцию «Расширенная защита данных» для пользователей в Великобритании, которая обеспечивает высокий уровень безопасности данных, недоступных даже для самой Apple.

Законодатели подчеркнули, что создание уязвимости в системах с конечным шифрованием откроет путь для злоумышленников, что приведет к угрозам не только для британских пользователей, но и для американских граждан и людей по всему миру. Они призвали британские власти разрешить Apple раскрыть информацию о приказе министерству юстиции США для оценки его соответствия соглашению между США и Великобританией, запрещающему требовать от компаний расшифровки данных.

Законодатели также подчеркнули, что такие меры противоречат международным стандартам прав человека, включая решение Европейского суда по правам человека, которое защищает право на конфиденциальность и противостоит ослаблению шифрования.