Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2025, 11:08
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В США раскритиковали Великобританию за требование к Apple создать бэкдор

Риски для пользователей и угрозы со стороны киберпреступников
Американские законодатели выразили обеспокоенность в связи с требованием Великобритании к Apple создать бэкдор для доступа к зашифрованным данным пользователей. В частности, председатели Комитета по юстиции и Комитета по международным делам Палаты представителей Джим Джордан и Брайан Маст предупредили, что такая мера может быть использована киберпреступниками и авторитарными режимами.
В США раскритиковали Великобританию за требование к Apple создать бэкдор

© Ferra.ru

Apple, которая неоднократно заявляла, что никогда не будет создавать бэкдоры в своих устройствах и сервисах, оспаривает это требование в британском суде. В ответ на указ британских властей компания сняла функцию «Расширенная защита данных» для пользователей в Великобритании, которая обеспечивает высокий уровень безопасности данных, недоступных даже для самой Apple.

Законодатели подчеркнули, что создание уязвимости в системах с конечным шифрованием откроет путь для злоумышленников, что приведет к угрозам не только для британских пользователей, но и для американских граждан и людей по всему миру. Они призвали британские власти разрешить Apple раскрыть информацию о приказе министерству юстиции США для оценки его соответствия соглашению между США и Великобританией, запрещающему требовать от компаний расшифровки данных.

Законодатели также подчеркнули, что такие меры противоречат международным стандартам прав человека, включая решение Европейского суда по правам человека, которое защищает право на конфиденциальность и противостоит ослаблению шифрования.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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