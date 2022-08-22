В США раскрыли, какое российское оружие заставляет «потеть» генералов НАТО

По мнению американского специалиста, Россия рассматривает свой тактический ядерный арсенал в качестве инструмента сдерживания потенциального противника. Помимо укрепления безопасности, ядерный арсенал малой мощности также поднимает и военный престиж страны, считает Калп.

Военный эксперт отметил, что запуск ракет можно осуществить с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов. Это делает данный тип вооружения достаточно мобильным.

Напомним, что ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Армия-2022» рассказал о перспективном оружии страны. Оно, по словам главы государства, «на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги».