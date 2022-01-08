В США раскрыли оружие для украинских партизан, на случай вторжения России

Сообщается, что таковым «подарком» выступит ПЗРК Stinger. При этом в Вашингтоне подобный сценарий назвали лишь одним из нескольких вариантов развития событий.

По мнению наших коллег из The Washington Post, вторжение российской армии может привести к падению украинского правительства. В то же время журналисты открыто признают, что украинская армия не сравнится с Вооруженными силами России. Именно поэтому, по их словам, в США и рассчитывают перейти к поддержке повстанческого движения.

Напомним, что ранее, осенью 2021 года, напряженная ситуация в Восточной Европе обострила беспокойные настроения как в Москве и Киеве, так и в Вашингтоне. При этом политики из США и Украины неоднократно заявляли о скоплении российских вооруженных сил на границах последней. При этом российские дипломаты также неоднократно отрицали подобные замыслы.