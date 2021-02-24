В США раскрыли подготовку СССР к ядерной войне

Причиной подобной боеготовности Советского Союза стало недопонимание, вызванное мероприятиями НАТО, проводимыми в рамках командных учений Able Archer 83, сообщает The Drive. Речь идёт о том самом сборе, «в ходе которого была проверена способность сил альянса по всей Европе и за её пределами вести ядерные войны в очень реалистичной манере».

По данным издания, экипажи советских самолётов, на которых и разместили ядерное оружие, проинструктировали о том, что уничтожение целей противника должно производиться непосредственно «на первой линии».