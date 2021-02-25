В США раскрыли сроки масштабных испытаний боевого авиационного лазера

Так, уже совсем скоро исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил страны получит одну из ключевых систем авиационного лазера, пишет C4ISRNET. Ещё через несколько месяцев ей будут переданы оставшиеся две. В итоге, если всё пойдёт по плану, ВВС США проведут испытания новейшего лазера в 2024 году.

Напомним, что старт проектирования, в рамках программы Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), состоялся после того, как американское военное командование пришло к пониманию недостаточности имеющихся средств защиты самолётов. В связи с этим было предложено разработать лазерные установки, способные уничтожать атакующие самолёты ракеты.