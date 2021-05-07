Наука и технологии
Сегодня в 11:46
В США раскрыли сроки внедрения в боевой эсминец Zumwalt новейшего гиперзвукового оружия
При этом о какой именно модели идёт речь — секрет
Американский военный адмирал Майкл Гилдей рассказал о том, как скоро малозаметный боевой эсминец Zumwalt оснастят новейшим гиперзвуковым оружием. Этот шаг должен стать ответом на внедрение российского «Циркона».
По словам Гилдея, США начнёт собственную экипировку к 2025 году, пишет USNI News. При этом именно Zumwalt станут первыми американскими кораблями, которые будут способны применять новое оружие.
Отметим, что ранее считалось, что гиперзвуковым оружием в первую очередь будут оснащать подводные лодки типа Virginia. Но, по всей видимости, планы Соединённых Штатов изменились.
Что интересно, адмирал не стал уточнять, о каком именно оружии идёт речь. Но часть экспертов уже высказала предположение, что эсминцы получат на вооружение Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Эту боевую единицу планировалось использовать как в интересах ВМС США, так и Сухопутных сил.