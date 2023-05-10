В США раскрыли уязвимость ЗРК Patriot, переданных Украине

По словам эксперта, радары этих систем выдают их местоположение, делая из них лёгкую мишень для российских ударов. Данная «особенность» не позволяет комплексам быть универсальным средством защиты украинских военных объектов.

Ламер также отметил, что, несмотря на высокую технологичность комплексов Patriot, они не могут использоваться отдельно от других систем противовоздушной обороны. В противном случае их покрытие будет неполным.

Аналитик также рассказал, что пока украинские военные сталкиваются со всем арсеналом российских ракет и беспилотников, американские зенитно-ракетные комплексы создают ложное ощущение защищённости неба.